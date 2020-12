Coronavirus, contagi sotto quota 50. Ma c'è un'altra vittima a Forlì. Una classe in quarantena

Sono 48 i nuovi positivi al covid-19 nel Forlivese, 47 a Forlì ed uno a Predappio. A questi si aggiungono quattro studenti positivi. E' stata disposta dall'Igiene Pubblica la quarantena per una classe della media di Villafranca, dopo che dall'attività di screening è emerso un secondo caso di positività. Tampone di controllo invece per una classe della primaria "De Amicis" di Santa Sofia, della scuola media "Benedetto Croce" di Forlì e della media "Dante Alighieri" di Castrocaro. C'è un'altra vittima: si tratta di una 90enne di Forlì. A livello provinciale si contano 98 nuovi infettati, 61 guariti e due morti. In Emilia Romagna è stato confermato il calo dei contagi misurato ogni 5 giorni: sono stati 7.248 nei giorni dal 7 all’11 dicembre, rispetto ai 9.220 dei giorni 2-6 dicembre e ai 9.686 dei giorni 27 novembre-1 dicembre.

Così in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.238 casi in più rispetto a martedì, su un totale di 17.567 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (a questi si aggiungono anche 805 test sierologici e 3.004 tamponi rapidi effettuati da martedì). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende ancora, arrivando al 7%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 727 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 260 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 463 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di mercoledì è 48,6 anni. Sui 727 asintomatici, 403 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 126 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 7 con gli screening sierologici, 20 tramite i test pre-ricovero. Per 171 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 210 nuovi casi, Bologna (202), Reggio Emilia (178), Modena (148), Rimini (133), Parma (84), Piacenza (74), Ferrara (73) e Imola (37). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.946 in più rispetto a martedì e raggiungono quota 79.151. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a mercoledì sono 62.846 (-1.786 rispetto a martedì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 59.861 (-1.760), il 95,3% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 78 nuovi decessi: 36 in provincia di Bologna (21 donne, di cui tre di 93 anni, due di 91, due di 89 anni e le rimanenti di 60, 70, 73, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 87, 94, 95, 96 e 97 anni e 15 uomini, di cui due di 70 anni, due di 89 e i restanti di 56, 63, 73, 78, 79, 82, 84, 85, 87, 88 e 90 anni), 9 a Modena (6 donne di cui tre di 88, due di 89 e una di 90 anni e 3 uomini di 70, 72 e 73 anni), 9 a Ravenna (6 donne di 84, 85, 92, 93, 94 e 97 anni e 3 uomini di 74, 78 e 88 anni), 8 a Ferrara (6 donne di 61, 79, 85, 86, 90 e 92 anni e 2 uomini di 90 e 101 anni), 5 a Rimini (3 donne di 44, 90 e 93 anni e 2 uomini di 82 e 98 anni), 4 a Piacenza (2 uomini di 66 e 87 anni e 2 donne di 81 e 87 anni), 2 a Reggio Emilia (1 donna di 77 anni e 1 uomo di 81 anni) e 2 a Parma (1 uomo di 83 e 1 donna di 95 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.797. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 212 (-2 rispetto a martedì), 2.773 quelli negli altri reparti Covid (-24).