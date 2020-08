Coronavirus, focolaio della discoteca e non solo: altro balzo di giovani contagiati

E' il territorio forlivese a far registrare in Emilia Romagna il più alto numero di positivi al covid-19 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione ed aggiornato a venerdì alle 12. Su 25 nuovi positivi, 8 sono contatti di casi già noti identificati attraverso l’attività di tracciamento, 3 sono di rientro dall’estero (Albania, Grecia e Spagna), 8 sono legati al focolaio della discoteca di Cervia e 2 di contatti con ragazzi e ragazze che avevano frequentato la discoteca stessa, 3 a seguito di richiesta di tampone del medico di medicina generale e un caso sporadico legato a persona con sintomi. Complessivamente sono 13 gli asintomatici riscontrati. Queste le nuove positività comunicate dall'Ausl: 15 a Forlì, tre a Civitella e Meldola, una a Galeata, due a Bertinoro (colelgati al focolaio della discoteca, in isolamento domicilare e con sintomatologia non allarmante) ed una a Castrocaro.

"A tre mesi dall'ultimo caso registrato, purtroppo è arrivata ufficialmente da parte del Servizio di Igiene Pubblica della Ausl, la comunicazione di un caso positivo a Galeata - informa il sindaco Elisa Deo -. Attualmente la persona coinvolta è sintomatica e si trova in isolamento domiciliare. È già attiva la catena del contagio per identificare le persone che hanno avuto contatti stretti con il caso positivo per sottoporli a tampone. Alcune contatti stretti, in attesa dell'esito del tampone, hanno intrapreso una quarantena volontaria. Ai nostri concittadini giunga solidarietà e vicinanza. Come per gli altri contagiati in precedenza, avremo riscontro costante consapevoli che la situazione potrebbe variare di ora in ora. Attenzione quindi, non servono allarmismi, ma realisticamente il virus continua a circolare e tutti siamo potenzialmente a rischio. Continuiamo ad adottare tutte le misure igieniche ed i dispositivi di protezione individuale, oltre al mantenimento del distanziamento sociale. La priorità rimane l’apertura delle scuole tra pochi giorni, e nulla deve mettere in pericolo questo obiettivo".

Nel comprensorio di Cesena su 12 nuovi positivi, 8 fanno sempre riferimento alla discoteca di Cervia; dei rimanenti, 1 è di rientro dall’estero (Albania), uno perché contatto di casi già noti, un per sintomi e 1 per screening volontario.

La situazione in Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.547 casi di positività, 164 in più rispetto a giovedì, di cui 91 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Anche oggi in Emilia-Romagna si registra un numero di tamponi superiore a 10 mila. Dei 164 nuovi casi, 61 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 85 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.

L’indice Rt di trasmissione regionale a 14 giorni è pari a 0,62, inferiore a quello medio nazionale di 0,75%, aggiornato al 25 agosto.

Sono 25 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è pari a 34. L’età media dei nuovi positivi è venerdì di 32,5 anni. Su 91 nuovi asintomatici, 18 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 66 grazie all’attività di contact tracing, 3 casi sono emersi dai test pre-ricovero e di 4 non è ancora nota l’origine.

Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Forlì-Cesena (37) Modena (23), Bologna (22), Ravenna (21) e Piacenza (18). A Modena e provincia su 23 nuovi positivi, 4 sono rientri dall'estero (Moldavia, Ucraina, Grecia e Spagna), 7 rientri dalla Sardegna, 2 casi collegati al focolaio della discoteca di Cervia, 2 in imprese del comparto logistica positivi allo screening aziendale, 1 di contact tracing, 1 un operatore di residenza sanitaria e un caso sporadico. In provincia di Bologna su 22 nuovi casi, 6 riguardano persone di rientro dalla Sardegna, 3 di rientro dalla Puglia e 1 dall’Umbria. I casi di rientro dall’estero sono 7 (4 dalla Spagna,2 dall’Ucraina, e 1 dalla Romania), 3 riconducibili a persone con sintomi, 1 come contatto di caso già noto e 1 riconducibile al focolaio della discoteca di Cervia.

A Ravenna e provincia su 21 nuovi positivi in 12 casi si tratta di ragazze e ragazzi che avevano frequentato la discoteca di Cervia (11) e un loro contatto (1). Dei rimanenti, 3 perché contatti di casi già noti, 4 erano di ritorno dalle vacanze in Sardegna, 1 a seguito dell’accesso in ospedale per sintomi e 1 a seguito di un test eseguito volontariamente. In provincia di Piacenza su 18 nuovi positivi, 8 sono stati individuati come contatti di casi già noti, 5 di rientro dall’estero (2 dalla Tunisia, 1 dalla Romania, 1 dall’Algeria, 1 dall’Albania), 3 di rientro da viaggi in Italia (Sardegna), 1 grazie a una visita di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro, 1 perché sintomatico. A Reggio Emilia e provincia su 16 nuovi casi 3 fanno riferimento e rientri dall’estero (2 dalla Romania, 1 dall’Albania), 7 da vacanze in Italia (Sardegna), 4 da nuovi focolai familiari, 1 da screening pre-operatorio e 1 sporadico con presenza di sintomi. In provincia di Ferrara su 10 nuovi positivi, 4 riguardano casi sporadici di persone sintomatiche, 2 sono stati individuati grazie al tracciamento seguito a casi già noti, 3 sono rientri da vacanze in Italia (2 Sardegna e 1 Sicilia) e 1 dall’estero (Senegal).

I tamponi effettuati giovedì sono stati 10.080, per un totale di 874.312. A questi si aggiungono anche 2.724 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a venerdì sono 2.621 (154 in più di quelli registrati giovedì). Purtroppo, si registra un decesso nella provincia di Parma. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.518 (+152 rispetto a giovedì), il 96% dei casi attivi. Aumentano a 9 (+1) i pazienti in terapia intensiva, e salgono a 94 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (+1 rispetto a giovedì). Le persone complessivamente guarite sono 24.467 (+7 rispetto a giovedì): 25 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 24.442 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.