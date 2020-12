Coronavirus, nuovi contagi sotto quota 50. Muore um 59enne. Altri studenti e docenti in quarantena

Sono 44, di cui 37 con sintomi, i nuovi positivi al Covid-19 nel Forlivese. In provincia si contano 174 positivi, 93 guariti e tre morti, due dei quali in Forlivese: un 59enne ed una 86enne di Forlì. Questa la distruzione dei casi: 1 a Castrocaro, 2 a Dovadola, 29 a Forlì, 4 a Forlimpopoli, 1 a Meldola, 1 a Modigliana, 2 a Predappio, 1 a Rocca San Casciano, 1 a Santa Sofia e 2 a Tredozio. Sono state inoltre comunicate dall'Igiene Pubblica di Forlì altre positività in ambito scolastico. Tra queste figurano alcuni alunni ed insegnanti della scuola d'infanzia "Nido di Sofia", per i quali è stata disposta la quarantena. Un'altra classe dealla scuola media "La Nave" è finita in quarantena dopo il secondo caso di positività accertato. Contagiato inoltre un alunno della scuola media Orceoli: per questo caso è stato disposto il tampone di controllo.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si contano 894 in più rispetto a lunedì, su un totale di 19.303 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (a questi si aggiungono anche 352 test sierologici e 8.507 tamponi rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da lunedì cala ancora ed è del 4,6%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 421 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 274 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 349 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di martedì è 46 anni. Sui 421 asintomatici, 281 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 40 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 con gli screening sierologici, 5 tramite i test pre-ricovero. Per 92 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Piacenza con 104 nuovi casi, Reggio Emilia 103, Modena 102; quindi Ravenna (93), Rimini (89), Bologna (80), Parma (74), Ferrara (39). Poi i territori di Cesena (129), Forlì (44) e Imola (36). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.288 in più rispetto a lunedì e raggiungono quota 103.543. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a martedì sono 56.812 (1.484 in meno rispetto a lunedì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 53.993 (-1.442), il 95% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano altri nuovi decessi: 5 a Piacenza (due donne di 74 e 81 anni e tre uomini di 74, 85 e 90 anni); 5 a Parma (tre donne, una di 85 e due di 94 anni e due uomini di 82 e 83 anni); 5 in provincia di Reggio Emilia (due donne di 81 e 82 anni e tre uomini di 80, 82 e 93 anni); 6 a Modena (5 donne di 69, 82, 84, 90 e 91 anni e un uomo di 85 anni); 39 in provincia di Bologna (16 donne di 75, due di 84, 85, 86, due di 88, 89, 91, 92, due di 93, 94, due di 95, 98 anni e 24 uomini di 44, 55, 59, 68, due di 75, 76, due di 78, due di 81, 82, due di 83, tre di 87, 88, 89, 90, due di 91, 96); 7in provincia di Ferrara (quattro donnedi 74, 79, 82 e 85 anni e tre uomini di 72, 82 e 87 anni); 11 nel ravennate (sei donne di 79, 81, 84, 85, 87 e 96 anni e sei uomini di 41, 68, due di 82, 89 e 91 anni ); 4 a Rimini (due donne di 61 e 99 anni e due maschi di 58 e 85 anni) e 3 da fuori Emilia-Romagna (una donna di 82 anni e due uomini di 61 e 68 anni). 76 decessi sono relativi ai giorni 25-29 dicembre e 14 ai giorni 14-24 dicembre. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.614. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 221 (1 in più rispetto a lunedì), 2.598 quelli negli altri reparti Covid (-43).