Coronavirus, il Forlivese torna a scendere sotto i 100 contagi: è il secondo dato più basso in Emilia Romagna. Tre i morti

In Emilia-Romagna si contano 2.429 nuovi casi di Covid-19 rispetto a lunedì, su 43.575 tamponi fatti, per una media di positivi sui test del 5,5%. Ci sono altri 44 decessi, di cui 25 a Bologna

Scende abbondantemente sotto quota 100 il numero di nuovi contagiati al covid-19 nel Forlivese. Rispetto a lunedì se ne contano infatti 71 in più (sei fuori ambito e 54 sintomatici), il secondo dato più basso in Emilia Romagna dopo quello del comprensorio di Ferrara con 68. Nel ravennate ne sono stati registrati 93 in più, mentre nel Cesenate 142 (10 fuori ambito e 84 sintomatici) e Riminese 168. Questa la distribuzione dei casi nel Forlivese: 7 Bertinoro, 2 Castrocaro, 2 Civitella, 41 Forlì, 5 Forlimpopoli ed 8 Predappio.

Si contano quattro vittime in provincia, tre delle quali nel Forlivese: una meldolese di 68 anni ed una 71enne ed una 91enne di Forlì. I guariti sono 122. L’ultimo bollettino dell'Ausl riporta inoltre di sei studenti positivi e due quarantene. Provvedimento, quest’ultimo, disposto dal personale dell’Igiene Pubblica per due classi della primaria "Diego Fabbri" e "La Nave", provvedimento che impedisce quindi ai bimbi di uscire di casa. Sono inoltre risultati contagiati, con tampone di classe, uno studente dell'istituto "Ruffilli", uno della primaria "Focaccia", uno della media "Orceoli" ed uno della media di Forlimpopoli.

Così in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si contano 2.429 nuovi casi di Covid-19 rispetto a lunedì, su 43.575 tamponi fatti, per una media di positivi sui test del 5,5%. Ci sono altri 44 decessi, di cui 25 a Bologna, realtà da cui viene anche circa la meta' dei contagi in regione, che aggiorna il totale a 10.871 morti dall'inizio dell'epidemia. La situazione dei contagi più critica è nel Bolognese, con 901 positivi, seguono Modena (414) e Reggio Emilia (266), Parma (146) e Imola (76). Scende sotto gli 80 anni l'eta' media dei decessi: martedì e' di 78,2 anni.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.018 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 416 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 791 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di martedì è 41,3 anni.Sui 1.018 asintomatici, 497 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 53 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 39 con gli screening sierologici, 9 tramite i test pre-ricovero. Per 420 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a martedì sono 58.396 (+1.402 rispetto a lunedì), con un eta' media di 41 anni. Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 55.045 (+1.297), il 94,2% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 44 nuovi decessi, che aggiorna il totale a 10.871. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 307 (+21 rispetto a lunedì), 3.044 quelli negli altri reparti Covid (+84).

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su; proseguono le prenotazioni per quelle dagli 80 agli 84 anni, iniziate il primo marzo. Poi il personale scolastico e universitario e le forze dell’ordine. Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 500.299 dosi; sul totale, 158.786 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.