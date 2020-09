Coronavirus, altri quattro casi a Predappio. Tra i contagiati anche uno studente

Oltre ai due giovani studenti, uno di Forlì ed uno di Predappio, ci sono altri quattro contagiati nel territorio Forlivese. L'Ausl Romagna ha comunicato alla Prefettura un ulteriore caso a Forlì ed altri tre a Predappio, tutti riconducibili a contatti di casi già noti. In provincia si aggiungono cinque positività a Cesena, una a Mercato Saraceno ed un'altra a Gambettola. C'è anche un guarito. In Emilia-Romagna sono stati registrati 101 casi in più rispetto a martedì, di cui 50 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali: 46 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 69 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.

Sono 9 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è due. L’età media dei nuovi positivi di mercoledì è di 46 anni. Su 50 nuovi asintomatici, 30 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 19 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 grazie agli screening pre-ricovero. Purtroppo, si registra un nuovo decesso: un uomo di 98 anni della provincia di Modena.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (17), Parma (14) e Reggio Emilia (12). I tamponi effettuati sono 10.061, a quali si aggiungono anche 1.901 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a sono 4.613 (20 in meno di quelli registrati martedì). Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.406 (20 in meno rispetto a martedì), il 96% dei casi attivi. Sono 20 (-2 rispetto a martedì) i pazienti in terapia intensiva, 187 (+2) i ricoverati negli altri reparti Covid. Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.520 (+120 rispetto a marted'): 7 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 25.513 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.