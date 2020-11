Coronavirus, i numeri dell'epidemia nel Forlivese. Sono oltre mille i casi attivi, 75 i ricoverati

A lunedì, nel territorio dei 15 comuni dell'Unione della Romagna Forlivese, sono 1.056 i casi attivi di covid-19, di cui 981 in isolamento domiciliare, 73 ricoverati con sintomi e due in terapia intensiva. Il 2 novembre i ricoverati con sintomi erano 45 (sei quelli in terapia intensiva), mentre gli infettati in casa 826. Nell'ultima settimana vi sono stati 276 guariti. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel comprensorio di Forlì i casi totali sono stati 2.969, con 123 morti e 1.790 guariti. Nelle ultime 24 ore si contano tre a Bertinoro, quattro a Castrocaro, otto a Civitella, uno a Dovadola, 49 a Forlì, 12 a Forlimpopoli, sei a Galeata, cinque a Meldola, uno a Predappio e 19 a Santa Sofia.

Il dato provinciale

Nell'intera provincia sono 1.872 le persone positive, di cui 145 ricoverate in ospedale e due in terapia intensiva. Dallo scorso febbraio i casi totali nella provincia sono stati 4.197, con 3.107 guariti. Nelle ultime 24 ore si contano 162 positivi in più e 118 guariti. I morti in tutta la provincia sono 218: 75 a Forlì, due a Bertinoro, uno a Civitella, sedici a Forlimpopoli, undici a Meldola, undici a Predappio, sei a Rocca Sn Casciano, uno a Tredozio, 77 a Cesena, due a Cesenatico, tre a Gambettola, due a Gatteo, due a Mercato Saraceno, cinque a San Mauro Pascoli, due a Savignano sul Rubicone e uno a Sogliano.