"Sparita" la normale influenza: in Emilia Romagna 1,5 casi ogni mille abitanti

"Bloccata l'influenza di stagione". Mentre si combatte contro il Covid, in Emilia-Romagna e' 'sparita' la normale influenza. In regione si registrano 1,54 casi di influenza ogni mille abitanti, "mentre nello stesso periodo dell'anno scorso era di 8,5 casi ogni mille abitanti. Ricoveri in ospedale praticamente azzerati", sottolinea sui social l'assessore regionale alla Sanita' Raffaele Donini. In Emilia-Romagna sono oltre un milione e 300.000 i cittadini vaccinati.

"Era un obiettivo ambizioso: bloccare l'influenza di stagione affinche' non si sovrapponesse al Covid- ricorda Donini- e non contribuisse ad occupare i reparti ospedalieri ed a colpire in modo grave le persone piu' anziane e vulnerabili". Per questo la campagna vaccinale "quest'anno e' stata senza precedenti", visto che lo scorso anno i vaccinati erano stati 800.000 in regione.

"Per raggiungere questa quantita' di vaccini - ricorda Donini - siamo andati noi stessi, con tempestivita', a reperire le dosi necessarie non consegnate nei termini della gara d'appalto, sui mercati internazionali. Le ultime 33.500 dosi rimaste saranno disponibili in farmacia in questi ultimi giorni in cui e' ancora possibile vaccinarsi per l'influenza". (fonte agenzia Dire)