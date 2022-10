Quello di via Romanello sarà un "parcheggio verde": "Lavori a buon punto, sarà strategico per la sosta in centro"

Avanza il cantiere del nuovo parcheggio di via Romanello, nei pressi del centro storico di Forlì e del complesso museale del San Domenico. I lavori, aggiorna il sindaco Gian Luca Zattini con un post pubblicato su Facebook, "sono a buon punto", parlando di un parcheggio "strategico per la sosta in centro storico, caratterizzato da 80 nuovi posti auto di cui due destinati a persone disabili". "Le soluzioni progettuali che vi stanno a monte - prosegue il primo cittadino - si ispirano ai principi di rigenerazione urbana, ecosostenibilità e basso impatto ambientale, configurando il parcheggio come “Parcheggio Verde”, costituito da materiali permeabili e prevalenza di aree verdi".

"Una volta finito - spiega Zattini - nell’area verranno destinati a verde 520 metri quadrati, alcuni di questi occupati da aiuole con l’innesto di nuovi esemplari arbustivi e nuove alberature, che andranno ad incrementare l’ombreggiamento, aumentare la biodiversità e rendere l’inserimento dell’opera armonica con il contesto. Per incrementare la mobilità sostenibile verranno inoltre posizionate colonnine di ricarica per auto elettriche. Particolare attenzione è stata posta anche al muro storico di cinta, oggetto di restauro sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio. Infine, verrà realizzato un percorso pedonale che collegherà il parcheggio alla Fabbrica delle Candele".