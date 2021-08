Coronavirus, l'andamento settimanale: variante Delta in 9 casi su 10, oltre 200 casi attivi nel Forlivese

La variante Delta in Romagna? In quasi nove contagiati su dieci. E' quanto emerge dal bollettino sull'andamento dell'epidemia da covid-19 diffuso dall'Ausl Romagna e relativo alla settimana dal 26 luglio al primo agosto. Nel periodo preso come referimento sono stati registrati 1.046 casi positivi (la scorsa settimana erano stati 904), il 4,2% in proporzione ai tamponi processati che sono stati 25.116 (molecolari e antigenici). Di questi la variante Delta è responsabile per l'88% (era il 92% nella settimana precedente e il 64% in quella dal 12 al 18 luglio).

Cresce di conseguenza il tasso d’incidenza totale dei nuovi casi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, ma in modo differente nei vari distretti dell’Ausl della Romagna. Il distretto di Riccione che nelle settimane precedenti aveva presentato un aumento molto significativo dei nuovi casi, mostra una decisa tendenza alla riduzione; Rimini e Rubicone si sono stabilizzati a livelli poco inferiori, mentre tutti gli altri distretti presentano una incidenza più bassa, ma in graduale aumento. L’aumento rimane particolarmente evidente nelle fasce d'età 11-24 anni.

Nonostante l'aumento dei contagi l'Ausl Romagna non sta attraversando una fase d'emergenza, ponendosi nel "livello verde". In totale sono ricoverati 40 pazienti, 4 in terapia intensiva, in aumento rispetto alla settimana precedente. In tutta la Romagna si sta registrando un aumento della diffusione del virus, anche se più contenuta rispetto alla settimana precedente. A Forlì e comprensorio i nuovi casi sono passati da 89 a 136 (+47), dove si conta un focolaio attivo "intraospedaliero". I casi attivi nel Forlivese sono 227: 20 Bertinoro, 7 Castrocaro, 3 Civitella, 1 Dovadola, 138 Forlì, 9 Forlimpopoli, 5 Meldola, 36 Modigliana, 2 Predappio, 1 Rocca San Casciano, 4 Santa Sofia ed uno Tredozio. Sono "Covid free" Galeata, Portico e Premilcuore. Nel Cesenate i nuovi contagi sono passi da 133 a 182 (+39), nel Ravennate da 166 a 244 (+78) e nel Riminese da 516 sono scesi a 484 (c'è stato anche un decesso)

"Anche questa settimana, commenta Mattia Altini, direttore Sanitario di Ausl Romagna - registriamo un aumento, prevedibile di casi, a cui come abbiamo già in precedenza sottolineato, grazie soprattutto all’importante copertura vaccinale, non corrisponde un significativo aumento dell’occupazione dei posti letto nelle strutture sanitarie. La situazione va però costantemente monitorata ed occorre da parte di tutti una piena assunzione di responsabilità nei comportamenti, per evitare una maggiore diffusione del virus. L’attività di tracciamento che costantemente svolge sul territorio il Servizio di Sanità Pubblica va sostenuto, i contatti stretti e gli spostamenti delle persone devono essere dichiarati, per consentirne una veloce identificazione e tempestivo isolamento".