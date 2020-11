Coronavirus, segnali di miglioramento: calano i casi attivi. A Forlì oltre 700 persone alle prese col covid

Sono 1.263 i casi attivi di covid-19 nel territorio Forlivese. Lo comunica la Prefettura di Forlì-Cesena nel consueto bollettino di inizio settimana, con dati aggiornati a domenica. Rispetto all'informativa del 23 novembre, il numero di pazienti ricoverati con sintomi è passato da 71 a 69, mentre resta invariato quello dei positivi in terapia intensiva (sei). In flessione anche coloro che si trovano in isolamento domiciliare, da 1225 a 1188. I guariti sono stati 519, mentre nell'ultima settimana vi sono stati sei decessi, che aggiorna il totale delle vittime a 141. Dall'inizio dell'epidemia si contano 84 morti a Forlì, due a Bertinoro, due a Castrocaro, uno a Dovadola, uno a Civitella, diciassette a Forlimpopoli, dodici a Meldola, undici a Predappio, sei a Rocca San Casciano, uno a Tredozio e quattro a Santa Sofia.

I casi attivi sono 768 a Forlì, 51 a Bertinoro, 44 a Castrocaro, 65 a Civitella, 14 a Dovadola, 87 a Forlimpopoli, 33 a Galeata, 67 a Meldola, sei a Modigliana, 43 a Predappio, due a Rocca San Casciano, 82 a Santa Sofia e 1 a Tredozio. Non risultano positivi a Portico e Premilcuore. In tutta la provincia dallo scorso febbraio sono 8.358, 4.504 delle quali nel Forlivese, le persone che hanno contratto il covid-19. In 5.352 sono riusciti a mettersi alle spalle il virus (3.100 nel Forlivese). I ricoverati con sintomi sono in totale 130 (nel precedente bollettino settimanale 144), mentre quelli in terapia intensiva otto (+1). Sono invece 2.618 coloro che si trovano in isolamento domiciliare. I morti sono 249.