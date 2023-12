Dopo lo scontro tra treni restano i disagi: bus sostitutivi tra Forlì e Faenza, le modifiche alla circolazione

Resta sospesa almeno fino alle 10 di questa mattina la circolazione ferroviaria fra Forlì e Faenza, sulla linea Bologna-Rimini, dopo l’urto fra due treni avvenuto nella serata di domenica. I treni ad Alta Velocità, informa Trenitalia, "sono instradati da Rimini a Faenza sul percorso alternativo via Ravenna, con ritardi superiori a 60 minuti. Anche i Regionali Veloci Piacenza-Ancona sono deviati via Faenza-Ravenna ed effettuano tutte le fermate fra Ravenna e Rimini. I Regionali Veloci Bologna-Ravenna-Rimini sono cancellati tra Ravenna e Rimini. A partire dalle 7 è stato attivato un servizio di bus fra Faenza e Forlì".

"Questa riprogrammazione comporterà modifiche degli orari e l’aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale - informa Trenitalia -. L'utilizzo dei bus, inoltre, potrebbe comportare un numero di posti disponibili inferiore rispetto al normale servizio offerto. Si consiglia, pertanto, di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Il personale di Customer Care di Trenitalia e Trenitalia Tper è presente nelle stazioni per fornire informazioni utili per i viaggiatori". Informazioni anche nella sezione Infomobilità di Trenitalia e su trenitaliatper.it.

L'incidente

L'incidente si è verificato domenica sera tra Cosina e Forlì, nei pressi del cavalcaferrovia di via Corleto. A scontrarsi il Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia, con a bordo circa 400 passeggeri, e il Regionale Tper "Rock" 1742 Pesaro-Bologna, dove ve ne erano una sessantina. A riportare conseguenze fisiche sono stati i passeggeri della prima carrozza del Freccia: Vigili del Fuoco e personale del 118 hanno soccorso 17 contusi, sei dei quali trasportati in ospedale (tre a Forlì, due a Faenza ed uno a Cesena con "codice 2" per un trauma cranico). Il tamponamento è avvenuto ad una velocità particolarmente bassa, hanno informato da Trenitalia. La magistratura aprirà un'inchiesta.

L'intervento del Codacons

Da segnalare la presa di posizione del Codacons, che chiede al Ministro dei trasporti, Matteo Salvini, "di convocare subito un tavolo con Codacons, Trenitalia e Rfi volto a capire cosa stia succedendo nel settore e studiare misure adeguate per aumentare la sicurezza in favore dei viaggiatori". "Siamo preoccupati per l’ennesimo incidente registrato sui binari italiani, e chiediamo un confronto con Governo e Trenitalia per affrontare il delicato tema della sicurezza ferroviaria - afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi -. Abbiamo inoltre deciso di scendere in campo per offrire assistenza legale ai passeggeri dei due convogli coinvolti nello scontro di domenica, i quali possono chiedere un giusto risarcimento dei danni anche in assenza di lesioni fisiche e solo per la paura e lo stress subiti e per i rischi corsi a causa dell’incidente”.