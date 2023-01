Aggiornare gli operatori del settore dello spettacolo sulle nuove tecnologie: il corso di Cna Formazione

C’è tempo fino al 4 febbraio per iscriversi al corso “Tecniche intermediali nella performance art” organizzato da Cna Formazione e co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Il percorso, della durata di 150 ore, contribuisce alla crescita delle professionalità del mondo dello spettacolo dal vivo e risponde alle esigenze del mercato del lavoro. L’obiettivo è quello di aggiornare operatori del settore dello spettacolo sulle nuove tecnologie in uso e che stanno rivoluzionando l’intero sistema produttivo.

Il corso si svolgerà a Forlì. Durante l’attività formativa verranno integrate competenze creative e tecniche con competenze digitali per creare e progettare una performance art all’avanguardia e per gestire uno spettacolo intermediale fino alla messa in scena con tecnologie digitali e realtà virtuale. La partecipazione è gratuita grazie al co-finanziamento del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna. Per verificare il possesso dei requisiti per iscriversi e la modalità di selezione visita il sito www.cnafc.it/formazione Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Sarah Trotta (sarah.trotta@cnaformazionefc.it – tel. 0547/020038 – 347 928 2282)