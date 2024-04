Aggrediscono gli agenti della Polizia Locale durante un controllo: arrestati dopo un vano tentativo di fuga

Stavano fumando all'interno di uno sottoscala, nei pressi della stazione ferroviaria. Alla richiesta degli agenti della Polizia Locale di esibire i documenti, hanno opposto resistenza, con il personale in divisa costretto all'impiego dello spray urticante in dotazione. Ed è così che due cittadini extracomunitari sono stati arrestati con l'accusa di "resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale", mentre altri tre giovani, due dei quali stranieri, sono stati denunciati a piede libero, sempre con l'accusa di resistenza. L'episodio risale a sabato scorso, intorno alle 17.

Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria dopo che era stata segnalata la presenza di un gruppo di soggetti sospetti. Quest'ultimi, noti al personale di via Punta di Ferro, sono stati sorpresi mentre fumavano all'interno di un sottoscala. Al momento di esser identificati hanno prima opposto resistenza, poi minacciato gli agenti con un collo di bottiglia ed una sella di bicicletta. Vi è stata anche una colluttazione, al culmine della quale alcuni dei coinvolti sono riusciti ad allontanarsi. Per bloccare la violenza gli agenti hanno utilizzato lo spray urticante in dotazione.

Nel frattempo è iniziata una caccia all'uomo che ha permesso alla Polizia Locale di individuare ed arrestare gli aggressori che si erano allontanati. Lunedì si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto: il giudice ha adottato per uno degli indagati il divieto di dimora in tutto il territorio comunale di Forlì, mentre per l'altro l'obbligo di firma in un ufficio di Polizia. Per gli altri coinvolti è scattata la denuncia a piede libero. Solo 24 ore prima vi era stato un accoltellamento in via Volta. Sull'episodio indagano i Carabinieri.