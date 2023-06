Aggressione in Galleria Saffi, il sindaco incontra il Questore: chiesta la chiusura del negozio etnico

“È evidente che questa è una situazione fuori controllo, che nessuno di noi è disposto a tollerare. E quando dico “nessuno” intendo amministratori locali, cittadini e forze dell’ordine. Non è una questione politica, di destra o di sinistra. È una questione di sicurezza e di ripristino della legalità”: è il commento che arriva dal sindaco Gian Luca Zattini sull'aggressione a colpi di accetta a pochi passi da piazza Saffi, che solo per fortuna non è sfociata in un esito drammatico.

Zattini nella mattinata di oggi ha incontrato il questore Lucio Aprile. “Al questore Aprile, assieme al vicensindaco Daniele Mezzacapo, ho sollecitato l’adozione di provvedimenti rapidi e risolutivi, volti a ristabilire l’ordine pubblico e il decoro urbano”. Il primo cittadino ha chiesto alla Questura, che è l'autorità di pubblica di sicurezza competente, un’ordinanza di chiusura di un esercizio commerciale presente in Galleria Saffi”. Si tratta di un negozio etnico più volte finito nel mirino delle proteste dei residenti in quanto questi sostengono che sia di richiamo di balordi e ubriachi, specialmente nelle ore notturne.

Sempre Zattini: “A questo primo provvedimento ne seguiranno - se necessario - altri e di capillare intensità. Nell’immediato, per quanto di mia competenza, ho disposto il rafforzamento dell’azione di stazionamento e controllo degli agenti della Polizia Locale nel perimetro di Galleria Saffi, a cui si affiancheranno gli uomini e le donne della Polizia di Stato e dei Carabinieri”.