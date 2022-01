Aggressione in carcere: agente della Polizia Penitenziaria preso a pugni da un detenuto

Aggressione nel carcere di Forlì. A riportare il fatto è Daniela Avantaggiato, segretaria generale della Fp Cgil. Lunedì mattina, esordisce, "è andata in scena l’ennesima aggressione, a carico di un assistente capo coordinatore di Polizia Penitenziaria, da

parte di un detenuto. L’aggressore, secondo quanto appreso, avrebbe sferrato una serie di pugni per futili motivi, con una tale aggressività nei confronti dell’Operatore di Polizia, da porlo nelle condizioni di dover far ricorso alle cure sanitarie presso il locale ospedale".

"Ancora una volta assistiamo ad azioni a carico del personale di Polizia Penitenziaria, senza che lo Stato, il Ministero della Giustizia, abbia ancora messo in atto azioni risolutive che possano arginare questa grave situazione - afferma Avantaggiato -. L’agente di Polizia Penitenziaria è sostanzialmente, durante il proprio turno di lavoro, lasciato solo dallo Stato, senza alcuna tutela in termini di sicurezza della propria incolumità. Il lavoro e la sicurezza meritano rispetto, sempre". Il sindacato, conclude, "esprime la massima solidarietà all’agente coinvolto ed a tutto il personale della casa circondariale di Forlì".