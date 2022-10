Sanguinosa lite alla Caritas, spunta un coltello: un ferito, l'aggressore in fuga

Sanguinosa lite nella prima serata di venerdì nella sede della Caritas di via Fossato Vecchio. Ad incrociare le mani due stranieri: secondo una prima ricostruzione dei fatti (sul posto hanno operato gli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Crimine, la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica) i due avrebbero discusso per futili motivi, pare per la contesa di una bici. Dalle parole si è presto passati ai fatti: è spuntato un coltello con il quale l'aggressore ha ferito il proprietario del mezzo, per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Il fendente ha raggiunto la mano del malcapitato, soccorso dai sanitari del 118. Quest'ultimo è stato trasportato in ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sabato sarà sottoposto ad un intervento chirurgico: l'uomo infatti avrebbe riportato la lesione di un tendine ad una mano, con prognosi iniziale di guarigione di 30 giorni. Gli investigatori hanno raccolto le voci dei presenti per ricostruire l'accaduto e darà un nome all'aggressore.