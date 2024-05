Violento pestaggio al rientro a casa sotto gli occhi dei figli: finisce ricoverato in ospedale

Una violenta aggressione si è verificata alcune sere fa in centro storico a Forlì. E' quanto capitato in nell'area vicino a corso Mazzini, nei pressi di un condominio di case popolari. E' qui che una famiglia, padre, madre e dei bambini, di rientro a casa intorno alle 23.30 di sabato scorso, sarebbe stata aggredita da due soggetti. A quanto pare a scatenare il tutto sarebbe stata l'iniziale richiesta di limitare gli schiamazzi, data l'ora. Da qui sarebbe poi scaturita un'aggressione mirata sul padre, sotto gli occhi atterriti dei minori. Ci sarebbero anche vecchie ruggini tra condomini dietro l'aggressione.

Nella violenta colluttazione sarebbe stato anche utilizzato un mattone (tuttavia non rinvenuto sul posto), tanto che l'uomo è stato poi soccorso da un'ambulanza del 118 e portato in ospedale, dove è tuttora ricoverato, con diverse ferite a un braccio e alla testa, ma in stato vigile. Sul posto si sono portati carabinieri per i primi atti di indagine. Le urla, le minacce, le grida dei bambini e poi l'arrivo in forze di pattuglie e dell'ambulanza nella notte hanno fatto svegliare anche diversi vicini che hanno poi assistito alla scena. La denuncia sarà formalizzata nei prossimi giorni.