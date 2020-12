Picchia la moglie e poi si scaglia contro un poliziotto: nuovo arresto per un 27enne

Nuovi guai con la giustizia per un forlivese di 27 anni, già finito nelle pagine della cronaca locale la scorsa estate per minacce nei confronti della madre. Questa volta nel mirino è finita la coniuge, picchiata al culmine di una violenta lite. Per l'individuo si sono quindi aperte le porte del carcere della Rocca per una serie di accuse che gli sono state contestate dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato. L'episodio si è consumato nella nottata tra lunedì e martedì.

A chiedere l'intervento della Polizia è stato un vicino, che aveva sentito dele urla provenire dall’appartamento che si trova nello stesso condominio. All’arrivo degli agenti, il 27enne era ancora fuori di sé ed ha iniziato a reagire violentemente, scagliandosi contro un poliziotti e causandogli delle contusioni guaribili in tre giorni. In casa c'era la compagna del ragazzo, che presentava il volto insanguinato ed altri segni riconducibili all'aggressione poco prima subìta. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata giudicata guaribile con una prognosi di quindici giorni.

Nel corso dell’intervento l’arrestato è stato trovato in possesso del telefono cellulare della madre, residente in un'altra località. Rintracciata poco dopo, ha riferito di un episodio avvenuto in precedenza, ad opera del figlio, che si era impossessato del telefono dopo averla minacciata per ottenere medicinali necessari per placare il suo stato di astinenza da stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari Giorgio Di Giorgio, su richiesta del sostituto procuratore Francesca Rago. Si sono quindi aperte le porte del carcere con le accuse di "lesioni personali aggravate" ai danni della coniuge, "lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale" ed "estorsione" nei confronti della madre.

Il precedente

L’arrestato non è nuovo a episodi di questo tipo, tanto che venne arrestato nel giugno scorso per estorsione e maltrattamenti in famiglia, reati per il quale il processo a metà dicembre. Nel frattempo, dopo avere scontato alcuni mesi di custodia in carcere, i primi di ottobre era stato dimesso con l’applicazione di una misura cautelare non detentiva, che inizialmente aveva sortito i suoi effetti deterrenti, ma la recente ricaduta nel mondo degli stupefacenti lo ha poi portato all’improvviso picco di aggressività che ha condotto al nuovo arresto. L’uomo è stato anche segnalato all’autorità ammministrativa poiché trovato in possesso di un paio di dosi di stupefacenti di tipo leggero.