Aggredisce senza motivo una passante colpendola al collo con delle forbici, giovane portata in Psichiatria

Un assurdo ferimento avvenuto in mezzo alla strada, di giorno in corso della Repubblica: è quello che si è verificato ad opera di una ragazza sedicenne, che dopo il gesto è stata portata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Forlì. La ragazza, secondo quanto ricostruito, lunedì scorso avrebbe aggredito con delle forbici, al collo e al volto, una signora di 68 anni. Senza alcun motivo apparente - dato che non c'era stato neanche un battibecco o rimprovero prima dell'aggressione - la ragazza, che aveva in tasca un paio di forbici da bricolage, ha colpito la signora, che ha incrociato sul marciapiede in corso della Repubblica.



Alle urla della vittima, sono intervenuti immediatamente alcuni passanti ed i carabinieri. La minore - difesa dall’avvocato Giovanni Principato - è attualmente indagata dalla Procura per i Minorenni di Bologna dei reati di porto abusivo di armi e di lesioni aggravate dall’uso dell’arma. Sembrano assenti anche collegamenti con la vittima della aggressione, così che il fatto appare riconducibile ad un raptus isolato, anche se non risultano episodi analoghi nel trascorso della ragazza. La vittima ha avuto una prognosi di 10 giorni, trattandosi di ferite superficiali. Ma tanta è stata la paura.

La giovane è stata ricoverata immediatamente dopo i fatti al Reparto Psichiatria di Forlì dal quale è stata poi dimessa dopo alcuni giorni. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri di Forlì. Per la difesa occorrerà ora accertare l’effettiva capacità di intendere e volere della minorenne al momento della aggressione, al fine di verificare la sua imputabilità sul piano della eventuale responsabilità penale. Il difensore ha già richiesto una valutazione medico legale sulle condizioni psichiche. Qualora emergesse infatti una mancanza di coscienza al momento del fatto, la giovane verrebbe prosciolta per difetto di imputabilità.