Aggressione in carcere: detenuto ferisce un agente di Polizia Penitenziaria

Aggressione in carcere. A segnalarla è Federica Bartoletti della Fp Cgil Forlì-Cesena. L'episodio si è consumato domenica mattina, quando un detenuto ha aggredito un assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria durante la distribuzione del pasto. Il malcapitato ha riportato lesioni guaribili in una prognosi di venti giorni. "Ancora una volta assistiamo ad azioni a carico del personale di Polizia Penitenziaria, senza che lo Stato, il Ministero della Giustizia, abbia ancora messo in atto azioni risolutive che possano arginare questa grave situazione - afferma Bartoletti -. L’agente di Polizia Penitenziaria è sostanzialmente, durante il proprio turno di lavoro, lasciato solo dallo Stato, senza alcuna tutela in termini di sicurezza della propria incolumità. Il lavoro e la sicurezza meritano rispetto, sempre".

La Funzione Pubblica Cgil esprime "la massima solidarietà all’assistente capo coordinatore coinvolto ed a tutto il personale della Casa Circondariale di Forlì e ribadisce per l’ennesima volta la necessità di implementare il personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Forlì. Non è ammissibile che i lavoratori siano costretti ad operare in queste condizioni che mettono a rischio la loro incolumità e, con questa, la sicurezza di tutti gli operatori, ma anche di tutti i detenuti della casa circondariale e di tutta la città".