Pitbull aggredisce e ferisce un cane nell'area di sgambamento, l'appello della proprietaria

Un cane azzannato da un pitbull nell'area di sgambamento del parco delle Stagioni, a Ca' Ossi. L'epilogo dell'aggressione è stata una corsa per portare dal veterinario per un intervento il cane aggredito, un Rhodesian Ridgeback, nel pomeriggio di Pasquetta. La brutta vicenda si è verificata intorno alle 17 di lunedì nella zona verde di via Curiel. Nell'area di sgambamento era già libera una cagna Rhodesian Ridgeback di 10 anni. E' quindi arrivato un pitbull col proprio padrone. Il cane, lasciato libero nell'area attrezzata per la corsa dei cani in libertà, avrebbe quindi puntato immediatamente il contendente in modo aggressivo.

Spiega la proprietaria del cane: “Un cane di piccola taglia sarebbe rimasta probabilmente ucciso, ma la mia si è difesa come ha potuto. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi del padrone del pitbull che non è intervenuto, è dovuto invece intervenire mio marito per cercare di separare i due cani. Poco dopo abbiamo scoperto un grosso foro fatto coi denti dietro l'orecchio della mia cagna e siamo dovuti correre dal veterinario”. L'intervento è durato 2-3 ore e il cane ora sta bene. Nel trambusto del momento, sempre secondo la donna, il proprietario del pitbull si sarebbe allontanato velocemente senza lasciare i suoi dati. C'è comunque un testimone terzo dell'accaduto e le telecamere di videosorveglianza della zona.

Per questo ora la proprietaria del cane lancia a tutti un appello a fornire informazioni su un pitbull marrone con pettorina bianca visto lunedì nella zona del Parco delle Stagioni, oltre che del padrone, descritto come una persona di mezz'età, di media statura e capelli e baffi scuri. Chiunque abbia informazioni può telefonare alla Polizia Locale di Forlì.