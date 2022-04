Ubriaco infastidisce i passanti, aggredisce e ferisce gli agenti intervenuti: arresto ai Portici

Annebbiato dai fumi dell'alcol, prima ha infastidito i passanti nell'area del centro commerciale "I Portici". Poi ha dato in escadescenza, ferendo due agenti della Polizia Locale di Forlì intervenuti per bloccarlo. Un forlivese di 74 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato lunedì mattina con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza. I fatti si sono consumati intorno alle 12.30. Il personale in divisa è intervenuto nell'area di via Colombo dopo esser stato avvisato della presenza di un individuo ubriaco che dava fastidio a chi si stava recando a fare la spesa nel vicino supermercato. Inizialmente il 74enne è apparso collaborativo con gli agenti, fornendo loro i documenti di riconoscimento.

Poi improvvisamente è corso in direzione del supermercato "Coop", dove ha cominciando a lanciare ovunque i cestini per la spesa, allarmando non poco i clienti presenti in quel momento. Non contento, secondo quanto ricostruito, si è avventato con calci e pugni contro due dei sei agenti che hanno operato (nel frattempo sono infatti giunti i rinforzi), procurando loro lesioni che sono state poi giudicate guaribili al pronto soccorso in dieci giorni. Il 74enne nel dimenarsi si è anche ferito con un orologio che portava al polso, procurandosi lesioni da taglio su braccia e mani. Per questo motivo è stato soccorso dal personale del 118, giunto in ambulanza, e trasportato al "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, dove ha trascorso la nottata piantonato in attesa di comparire davanti al giudice. Martedì si è svolta l'udienza per direttissima, col giudice che ha disposto per l'indagato gli arresti domiciliari in attesa del processo.