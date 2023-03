Aggressioni ai sanitari, più Polizia negli ospedali e una linea telefonica ad hoc per segnalare le emergenze

In alcuni ospedali del territorio nazionale si sono verificati episodi di aggressione nei confronti di medici e di personale sanitario, ed in provincia di Forlì-Cesena si pensa a rafforzare le misure di sicurezza nei nosocomi. Considerato che la tutela degli operatori sanitari, per l’importanza della funzione che essi assicurano alla collettività, è uno dei principali obiettivi di chi deve garantire la sicurezza dei cittadini, anche in questa provincia sono state adottate misure più stringenti che garantiranno una maggiore vigilanza degli ospedali.

In particolare, sono stati rafforzati i presidi di Polizia già presenti negli Ospedali Morgagni di Forlì e Bufalini di Cesena, complessi sanitari nei quali, oltre a incrementare la presenza di poliziotti anche nelle ore serali, con il coordinamento della Prefettura e grazie alla collaborazione fra Questura e Ausl Romagna, è stata realizzata una linea telefonica dedicata per mettere in contatto l’operatore del triage con la sala operativa della Questura (per il Morgagni) e del Commissariato di Cesena (per il Bufalini). Il contatto telefonico, che si attiverà semplicemente alzando il ricevitore, rappresenterà un canale di comunicazione immediata per segnalare qualsiasi emergenza in atto che richieda l’intervento delle Forze di Polizia. Gli operatori sanitari interessati potranno anche fruire di un preventivo incontro formativo con personale della Polizia di Stato, per conoscere meglio l’ambito delle possibili segnalazioni.

Sarà poi valutata la possibilità, da parte dell’Ausl Romagna, di implementare i sistemi di videosorveglianza già esistenti nei due ospedali, mentre gli Agenti in servizio nell’ufficio di Polizia dell’ospedale sono stati dotati anche di un telefono cellulare dedicato. Sulla base dei dati esperienziali, i casi di segnalazioni più frequenti si riferiscono a comportamenti aggressivi da parte di utenti dei Pronto Soccorso, che fortunatamente in questa provincia non sono stati negli ultimi anni numerosi o particolarmente violenti. Anche presso le altre strutture sanitarie della provincia di Forlì Cesena – informa la Questura – è stata disposta l’intensificazione della vigilanza già ordinariamente prevista.