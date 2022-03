Aggressioni fisiche e verbali in classe, protestano i genitori. La preside: "Seguiamo il caso con tenacia e coscienza"

E' una situazione di forte tensione quella che si è venuta a creare in una scuola elementare della periferia forlivese. Numerose famiglie, infatti, sono fortemente preoccupate per l'arrivo di un bambino problematico per crisi comportamentali, che dall'inizio dell'anno scolastico si è reso protagonista di alcuni episodi di aggressione, sia fisica che verbale, nei confronti dei compagni, delle stesse insegnanti e del resto del personale scolastico. Tanto che alcuni genitori chiedono alla dirigente un intervento più incisivo per arginare la problematica.

“Molti bambini spaventati non vogliono più andare a scuola. A pochi mesi dall'inizio dell'anno scolastico, a causa della crescente ansia, come genitori abbiamo chiesto una riunione straordinaria alla dirigente per tutelare i bambini e il programma scolastico, che nel frattempo aveva subito un forte rallentamento”, spiegano i genitori della classe interessata nella loro lettera di protesta e di appello per una risoluzione del caso. Ed ancora: “ Le insegnanti ci informano anche che in più di un'occasione hanno avuto scontri fisici. Il bambino è il più alto della classe e durante una discussione avrebbe buttato a terra rovinosamente una maestra. I momenti di tensione poi hanno continuato a verificarsi, i bambini raccontano di violente percosse, tirate di capelli, minacce e frequenti turpiloqui”.

Sulla questione si sono tenute due riunioni con esperti psicologi e la stessa dirigente, che spiega di tenere monitorato attentamente il caso. Un'insegnante di sostegno aggiuntiva è presente durante le lezioni e in collaborazione con una cooperativa sociale ci sono ulteriori figure di educatori in aiuto. Sono stati coinvolti anche i Servizi sociali del Comune. Alla fine la scuola ha organizzato uno strumento di didattica alternativa mettendo il bambino in un'altra classe le ultime due ore di scuola con altri suoi compagni a rotazione, così da alternare aspetti ludici a apprendimento. Una soluzione che però non piace ad alcuni genitori, secondo i quali per gli altri bambini “si mette in crisi la didattica scolastica”. Ed infine spiegano: “Alcuni genitori il prossimo anno hanno intenzione di cambiare scuola ai propri figli, rinunciando agli amici di infanzia conosciuti alla scuola materna tanti anni prima”.

Aggiunge la lettera di protesta: “A oggi la scuola ha messo in campo insegnanti aggiuntivi, collaborazioni con cooperative sociali, un progetto di gestione delle emozioni gestito da una psicologa, un corso di formazione per un team di insegnanti capace di affrontare tali situazioni. La credibilità delle istituzioni scolastiche è messa a dura prova e i suoi compagni tendono ad emularlo al punto che la classe è stata definita una classe problematica”.

Esprimendo massima comprensione per le richieste dei genitori, la preside invita, però, ad avere fiducia nel percorso intrapreso, e replica: “Chiedo ai genitori di avere fiducia nell'operato della scuola, rinsaldando l'alleanza scuola-famiglie. Assieme possiamo creare un ambiente di fiducia per ottenere risultati migliori, che stanno già arrivando dato che c'è stata già una riduzione dei comportamenti aggressivi. Stiamo lavorando con tenacia e con coscienza, in un percorso dettagliato, organizzato e non episodico. C'è un continuo monitoraggio con una relazione settimanale di uno psicologo che si rapporta direttamente con me, con una rete di supporto sempre all'opera”.

Ed ancora la dirigente: “Il bambino, che ha un trascorso difficile, è in una fase evolutiva, è ben seguito dalla sua famiglia e risponde agli interventi educativi”. Alcuni altri genitori prospettano anche lo strumento della sospensione. Ma replica la preside: “Sospendere un bambino alle elementari non rappresenta una soluzione. Dobbiamo garantire il diritto allo studio, un bambino non va tralasciato. Assieme ai genitori della classe dobbiamo credere nella scuola e riusciremo nel suo scopo, che è anche quello dell'inclusione”. Anche se non di pari livello, non è d'altra parte l'unico caso problematico seguito dall'istituto comprensivo: “Negli ultimi due anni, col Covid, il disagio a scuola è fortemente aumentato. Ma tutti i casi sono gestiti ognuno secondo la propria storia”, conclude la dirigente scolastica.