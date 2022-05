Escalation di aggressioni fisiche e verbali a medici e operatori sanitari: oltre 200 al "Morgagni-Pierantoni" in 5 anni

L’anno peggiore, per i sanitari, è stato il 2019. Quello che ha preceduto il 2020, l'anno dell'inizio dell'epidemia da covid-19, è stato un “annus horribilis” anche per ragioni di sicurezza sul lavoro ed incolumità. A trattare il tema della violenza contro gli operatori sanitari, fornendo dati precisi riguardanti i due principali nosocomi della provincia di Forlì-Cesena è il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli che parla di un “fenomeno estremamente diffuso ma sottostimato, che questa Regione tende a minimizzare limitandosi a espressioni di solidarietà a fatto compiuto".

"I numeri parlano da soli - esordisce Pompignoli -. In 5 anni, dal 2017 al 2021, le aggressioni denunciate e rilevate ufficialmente dalle direzioni sanitarie di entrambi gli ospedali sono state quasi 600. Entrando nel dettaglio, nel 2017 gli atti di violenza verificatisi al Morgagni-Pierantoni di Forlì sono stati 7, per poi salire a 39 nel 2018, 61 nel 2019, 50 nel 2020 e 49 nel 2021. A Cesena la situazione è nettamente peggiore. Si parte con 29 aggressioni nel 2017, 102 nel 2018, 136 nel 2019, 55 nel 2020 e 63 nel 2021".

Per Pompignoli “il rischio di aggressione o di atti di violenza contro gli operatori sanitari non è un pericolo remoto. Si tratta a tutti gli effetti di un fenomeno in crescita, che va monitorato con grande attenzione, prevenuto e ragionato, che oltre a deteriorare le condizioni e il clima di lavoro dei nostri sanitari, risulta una vera e propria minaccia per gli equilibri interni dei nostri ospedali".

Secondo l'esponente del Carroccio, "una soluzione, a livello regionale, per prevenire, monitorare e contrastare questo fenomeno, indagandone le cause e la diffusione, potrebbe essere quella di costituire un “Osservatorio regionale sulla sicurezza e l’incolumità degli operatori sanitari, sulla falsa riga di quello già operativo a livello nazionale e mutuato da qualche anno anche dalla Regione Toscana. Il rapporto tra il personale sanitario e il paziente è molto difficile e delicato. Per questa ragione dobbiamo lavorare per tutelare il ruolo e le competenze di medici ed infermieri investendo su risorse informative, strumentali e di formazione, per capire e prevenire le radici della violenza".