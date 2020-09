Agiva nel cuore della notte: il "topo d'auto" seriale finisce in carcere

Si aprono le porte del carcere di Forlì per un "topo d'auto". Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato mercuriale hanno arrestato un 30enne bosniaco poichè pendeva sul suo capo un provvedimento definitivo di esecuzione di pena detentiva di nove mesi per una serie di furti con scasso commessi nelle ore notturne su numerose auto parcheggiate in città. Il ragazzo, con precedenti specifici, è stato condotto in carcere per espiare la pena inflitta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.