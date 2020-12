Travolto da un palo in cemento, sciagura in un vigneto: muore agricoltore cinquantenne

Tragedia sul lavoro martedì in mattina in un campo agricolo a Durazzanino, a pochi passi dalla Statale Tosco Romagnola. A perdere la vita A.B. un agricoltore cinquantenne, travolto da un palo di cemento. La sciagura si è consumata poco dopo le 10.30. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato e dal personale della Medicina del Lavoro, la vittima, insieme ad altre persone, stava completando l'espiantazione di un vigneto, procedendo alla rimozione dei pali in cemento che componevano il filiare.

Improvvisamente durante l'operazione in corso, uno di questi si è sganciato dal mezzo meccanico, colpendo al capo il cinquantenne, caduto privo di sensi per terra. Immediata la richiesta di intervento al 118, col personale di "Romagna Soccorso" che ha operato con un'ambulanza e l'elimedica giunta da Ravenna. I sanitari hanno tentato il tutto per tutto per salvare la vita al ferito, praticando il massaggio cardiaco. Ma non c'è stato nulla da fare.