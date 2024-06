Ai domiciliari, filma i controlli cantando canzoni neomelodiche e li pubblica su TikTok: in carcere

Incurante delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari cui era sottoposto per gravi reati commessi nel Sud Italia, misura che stava espiando in un’abitazione del centro cittadino, un 33enne di origini campane ha utilizzato il proprio telefono cellulare per comunicare con persone già note alle forze dell'ordine attraverso una diretta video su TikTok e pubblicando, sulla stessa applicazione, video in cui immortalava i controlli del personale in divisa, denigrando l’operato dei militari attraverso canzoni neomelodiche postate in sottofondo.

A seguito di attività info-operativa svolta dai Carabinieri di Ronco, che hanno accertato le violazioni delle prescrizioni da parte dell'uomo, il giudice competente ha deciso per l’aggravamento della misura, revocando gli arresti domiciliari e applicando la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita dagli stessi militari con l’accompagnamento del 33enne al carcere di via della Rocca. Per i fatti, per i quali vi è stato l’aggravamento della misura cautelare, il processo in primo grado è ancora in fase dibattimentale per l’accertamento del merito delle contestazioni.