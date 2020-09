Ai nastri di partenza un corso di formazione gratuito per lavoratori domestici

Il Consorzio Solidarietà Sociale in collaborazione con Ebin Colf e Agsc organizza il quarto corso di formazione per lavoratori del settore domestico. Le iscrizioni sono già aperte e il corso inizierà a metà ottobre. Il corso è dedicato alla formazione di colf generico-polifunzionale e badanti. Le lezioni si terranno il martedì e giovedì mattina a partire da metà ottobre. Il primo modulo, della durata di 40 ore, è dedicato alla formazione per colf generico/polifunzionale.

Il secondo modulo, al quale si può accedere solo dopo aver frequentato il corso generico, ha durata di 24 ore ed è finalizzato all’acquisizione di competenze per svolgere il compito di badante. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione . Per tutte le informazioni telefonare allo 0543/28383 - Iscrizioni aperte fino a fine settembre