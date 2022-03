Ai nastri di partenza un corso per diventare Guardie Zoofile

Partirà il 6 aprile alla Casa del volontariato viale Roma 124 il corso di formazione per Guardia Zoofila organizzato e gestito dalla Associazione Earth. Articolato in 18 lezioni con cadenza bisettimanale tenute a esperti dell'Ausl Veterinaria, Polizia Provinciale, Carabinieri Forestali, Prefettura di Forlì-Cesena e Comune di Forlì. Le lezioni si svolgeranno alla Casa del Volontariato dalle 20,30 alle 22,30 e comprenderanno anche uscite (diurne). La quota di partecipazione al Corso è di 100 euroche comprendono il tesseramento Earth e l’assicurazione. La presentazione avverrà mercoledì alle 20.30 alla Casa del Volontariato. Nell’occasione sarà possibile effettuare l’iscrizione al Corso. Per partecipare è necessario il green pass. Recapiti dell’Associazione: e-mail coord.earthfc@gmail.com; www.earth-associazione.org; www.facebook.com/earth.associazione e 3755196465