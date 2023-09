Ai nastri di partenza un corso per diventare una guardia giurata ittica volontaria

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, in collaborazione con l'Associazione Italiana Cultura e Sport, organizzano un corso per aspiranti Guardie Giurate Ittiche Volontarie, strutturato in 10 lezioni da 2 ore che partirà il prossimo 14 settembre (termine ultimo per le iscrizioni è il 10 settembre).Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì, dal 21 settembre (eccetto martedì 26 settembre), dalle 20 alle 22. La frequenza è obbligatoria e ci sarà un esame finale per il rilascio della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria. La quota d'iscrizione è di 30 euro e sono ammessi 40 partecipanti.

Il corso prevede "Cenni di ecologia ed etologia" (con approfondimenti su fauna Ittica protetta, concetto di specie, riconoscimento delle principali specie di pesci italiani, fondamenti della biologia dei pesci, tutela e gestione del patrimonio ittico e patologia delle specie ittiche), "Legislazione inerente all'esercizio della pesca nelle acque interne" (Organismi titolari delle funzioni amministrative in materia di pesca, compiti della Regione e delle Province e deleghe dei Comuni, legislazione nazionale, normativa regionale, regolamento regionale, deliberazione della Giunta Regionale e Piano ittico Regionale), "Tutela della natura e cenni di legislazione sulla protezione dell'ambiente naturale" (Principi generali per la tutela della natura e la conservazione dell'ambiente, legge quadro sulle aree protette, legge regionale per la salvaguardia della flora, legge Regionale "Disciplina dei Parchi Regionali", direttiva Cee sulla qualità delle acque dolci, direttiva Ce concernente la conservazione degli Habitat e regolamento di attuazione), "Norme di pronto soccorso" e "Potere e compiti delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie".

Per partecipare occorre essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea, aver raggiunto la maggiore età ed aver adempiuto o essere esente, in vigenza dalla precedente legislazione dagli obblighi di leva, aver conseguito titolo di studio della scuola dell'obbligo, non aver riportate condanne penali, non aver subito sanzioni per illeciti amministrativi in materia di tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a guardia giurata volontaria, essere una persona di buona condotta morale ed essere residente nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Marzio Ciani della Fipsas (3289123847) o Velio Pantani dell'Aics (3482216233).