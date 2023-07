Ai Romiti un'iniziativa unica per "regalare un sorriso agli alluvionati"

L'obiettivo è "portare un sorriso agli alluvionati". E' l'iniziativa organizzata per il quartiere Romiti da "Carovana Errante", nata dall'unione di associazioni e gruppi del territorio romagnolo. "Ci ritroviamo tra amici nei quartieri più colpiti dall'alluvione per regalare gioia e allegria, uniti a frutta e verdura di stagione, acqua di sorgente, oggettistica e piccoli laboratori di autoproduzione come gli orti in vaso, in attesa che quelli alluvionati siano di nuovo produttivi - viene spiegato -. Prepareremo cassettine di frutta e verdura e damigiane di acqua di sorgente da regalare agli alluvionati. Inoltre chiederemo direttamente a loro di cosa hanno necessità, così attraverso la rete di associazioni cercheremo di far fronte alle richieste". L'appuntamento si terrà sabato pomeriggio, a partire dalle 17,30, al palazzetto dei Romiti (via Sapinia, 40).