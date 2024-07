Ai Romiti volontari all'opera: una domenica dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla cura del verde

Una domenica dedicata alla cura del quartiere. E' quella che si è svolta ai Romiti con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Forlì. "Si è trattato di dedicare un pomeriggio alla raccolta dei rifiuti sul suolo urbano per riqualificare un po’ il quartiere e le sue aree verdi - spiegano il coordinatore di quartiere, Stefano Valmori, e il vice coordinatore, Maurizio Naldi -. E' stata un'iniziativa apprezzata molto da i residenti e dai passanti che hanno notato i volontari all'opera; tra i quali Alex Abiuso, efficiente cittadino, sempre all'opera nell’aiutare il Quartiere Romiti.

All'iniziativa hanno partecipato i 'ministri volontari di Scientology' di Forlì, guidata dalla responsabile Silvia Lucarini. Continua quindi l’impegno di questi volontari per la città di Forlì, che li ha visti in primis, durante l’alluvione di maggio 2023 dove per mesi hanno aiutato i cittadini romagnoli a rialzarsi. Insieme al Comitato di quartiere hanno organizzato anche la consegna dei beni di prima necessità e in seguito anche la donazione di giocattoli per i bambini della città durante il periodo natalizio. Continueranno dunque le attività e iniziative che vedranno i volontari in azione per portare un po’ di serenità nella città di Forlì, come quella ecologica di domenica scorsa.