Aics festeggia 25 anni di centro estivo: oltre 200 bambini con due nuove location

Un compleanno davvero speciale per Aics, che quest’anno festeggia i 25 anni del suo centro estivo, portato avanti dalla collaborazione tra il Comitato Provinciale Aics e l’AsdD Aics Estate Insieme. Un connubio che dal 1999 offre ai bambini dai 3 ai 13 anni il giusto mix tra attività sportiva e quella manuale e che quest’anno, come ogni estate, si riaccende con grandi novità. Il Centro Estivo Aics, infatti, raddoppia, con nuove location in due scuole di Forlì. Alla primaria Manzoni si trasferirà il Centro Estivo che negli ultimi anni aveva fatto casa alla Scuola De Amicis, mentre la novità assoluta sarà l’edizione alla scuola Matteotti. Per il primo sono già aperte le iscrizioni, con le attività che inizieranno il 17 giugno. Alla scuola Matteotti, invece, click day fissato per il 29 aprile compilando il form dai social dell'Aics.

Si annunciano tre mesi di attività sia al mattino che al pomeriggio, oltre alle due uscite a settimana, l’una alla piscina comunale di Forlì, l’altra una gita tutto il giorno tra mare, musei interattivi per bambini ed attività speciali. I centri estivi sono convenzionati con il Comune di Forlì, dando la possibilità alle famiglie di pagare con i voucher messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna nel progetto “Conciliazione vita lavoro".

Per ottenere il contributo, le famiglie devono essere in possesso di un’attestazione Isee 2024 fino a 24mila euro. La domanda va presentata dal 24 aprile al 15 maggio accendendo all’area dedicata all’interno del sito del Comune di Forlì (https://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=84118). Per qualsiasi tipo di informazioni ed iscrizioni è possibile contattare l'Aics al 0543.777345 (forli@aics.it è l'indirizzo mail).