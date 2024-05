Airbag difettosi e auto "stoppate". Il Codacons prepara i ricorsi al Giudice di Pace per il risarcimento danni

Tiene banco il caso degli airbag difettosi e sulla vicenda interviene il Codacons che prepara i ricorsi al Giudice di Pace per tutelare gli automobilisti alle prese con questa grana. Questo è quanto afferma l'associazione dei consumatori: "Con la comunicazione inviata ai proprietari delle auto C3 e DS3 con cui si invitano gli stessi a non fare uso dell’auto, la società nel chiedere formalmente a questi ultimi di non fare uso dell’auto, in attesa di un richiamo in officina per la sostituzione o sistemazione del airbag pericolosi, potrà essere condannata oltre a pagare un risarcimento danni anche a provvedere al rimborso di tutti i costi che i consumatori si dovranno sobbarcare per arrivare al lavoro o svolgere qualsiasi altro spostamento, spese tipo abbonamenti ai mezzi pubblici , eventuali contratti di noleggio auto o costi di trasporto taxi che riguardano loro stesi ed i propri familiari che dell’auto fermata facevano uso".

Prosegue la nota del Codacons: "Questo si rende necessario in quanto se con quella comunicazione la società costruttrice, che ha commercializzato l'auto, vuole tutelarsi rispetto alle eventuali conseguenze legate a sinistri conseguenti il malfunzionamento degli airbag i consumatori che continueranno ad usare l’auto si espongono, a questo punto, al rischio di mancate coperture assicurative in caso di sinistri legati in qualche modo al malfunzionamento di dette apparecchiature qualora provochino a seguito di un sinistro danni alla propria auto o a se stessi o danni a terze persone tenuto conto che in tali casi la compagnia assicurativa pur pagando il sinistro potrebbe in seguito provare a rivalersi nei confronti dell’assicurato che ha usato un auto per la quale ha ricevuto indicazione di non farne uso dalla casa madre".

Secondo l'associazione "i consumatori potranno chiedere al Giudice di Pace il rimborso dei costi sostenuti per poter usufruire di una qualsiasi mobilità alternativa a quella dell’auto fermata sia ovviamente un risarcimento danni che verrà quantificato in via equitativa dal Giudice per tutti i gravi disagi conseguenti a questa situazione. Per chi volesse attivare un’azione risarcitoria si potrà rivolger al Codacons sia contattando la sede nazionale dell’associazione sia per quanto riguarda l’Emilia Romagna le sedi territoriali che la sede regionale chiamando il numero 800 050800 oppure lo 051 31.26.11 sia scrivendo a info@codacons.emiliaromagna.it".