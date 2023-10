"Aiutateci ad aiutare": al via il nuovo corso per aspiranti volontari ospedalieri

Dopo diversi anni di sospensione, per reclutare nuovi aderenti, riprenderà venerdì 6 ottobre, il corso di formazione gratuito dell''Associazione Volontari Ospedalieri "Francesco Brazzini", che ha come motto "Aiutataci ad aiutare". Sono previsti cinque appuntamenti serali, a partire dalle ore 20.30 di: venerdì 6, martedì 10, giovedì 12, lunedì 16 e giovedì 19 ottobre.

Gli incontri, che si terranno presso la Casa delle Associazioni, viale Roma 124, Forlì, tratterranno rispettivamente questi temi: l'Associazione Volontari Ospedalieri e i suoi valori; etica e motivazioni del volontariato; aspetti medico legali e di igiene nelle strutture sanitarie; il servizio dell'Associazione Volontari Ospedalieri nelle varie realtà del territorio; lo statuto e il regolamento dell' Associazione Volontari Ospedalieri. A tenere le lezioni del corso si alterneranno, secondo le date indicate: Marisa Monticelli, presidente regionale dell'Associazione Volontari Ospedalieri Emilia-Romagna, Davide Casto, psicologo e psicoterapeuta, Maria Teresa Ranieri, medico, e per gli ultimi due incontri i volontari dell'associazione. Per info e iscrizioni telefonare al 3240447934, o inviare una mail a: avoforli@gmail.com.

L'Associazione Volontari Ospedalieri Odv opera fin dalla sua fondazione all'interno dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni e presso alcune case di riposo della Provincia di Forlì. I volontari, che indossano sempre un camice bianco e che sono dotati di tesserino di riconoscimento, sono reperibili tutte le mattine dal lunedì al venerdì nell'atrio del padiglione Morgagni. Essi sono a disposizione degli utenti per fornire indicazioni e accompagnarli ai reparti dove devono effettuare visite e controlli. Nel periodo prepandemia, in accordo con la direzione, prestavano anche servizio in alcuni reparti portando assistenza morale e conforto ai degenti che apprezzavano molto questo tipo di servizio. Nelle case di riposo l'opera prestata dai volontari del'associazione consiste soprattutto nel fare compagnia agli ospiti e organizzare per loro momenti di svago. Il corso si avvale del patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena, dei Comuni di Forlì e di Forlimpopoli e dell'Azienda Unità Sanitaria della Romagna.