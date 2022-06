Aiuti alle famiglie in difficoltà: dal Lions Club Forlì "Giovanni de’ Medici" oltre 3mila euro per pagare le bollette

Allo scadere dell’anno lionistico 2021-2022, il Lions Club Forlì Giovanni de’Medici ha portato a termine un ultimo, importante progetto di servizio che è andato ad incrementare il già positivo bilancio delle attività svolte. Sempre attento alle situazioni di criticità emergenti sul territorio della nostra comunità ed a fornire il proprio concreto supporto, il l Lions Club Forlì Giovanni de’Medici si è accollato il pagamento diretto di bollette Hera, per un importo complessivo di 3.500 euro, in aiuto ad alcune famiglie forlivesi che versano in condizioni di estrema difficoltà economica, appositamente segnalate dall’assessorato al Welfare del Comune di Forlì.