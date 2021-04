Aiuti alle imprese, in arrivo un nuovo bando di sostegni del Comune per 300mila euro

Verranno ampliati fondo e platea dei beneficiari del nuovo bando che il Comune di Forli' pubblichera' entro un paio di settimane per dare sostegno alle attivita' economiche, in particolare del commercio, colpite dalla crisi da pandemia. Lo annuncia lunedì pomeriggio in Consiglio comunale l'assessore alle Politiche per le impresa, Paola Casara, rispondendo a un question time di Federico Morgagni di Forli' e co. Da qualche settimana, precisa, e' in corso il confronto con le associazioni di categoria e si valuta appunto una integrazione del budget da 300.000 euro e di raggiungere piu' attivita', agendo sia rispetto al fatturato, aumentando il limite massimo del bando di gennaio di 250.000 euro, sia sulla perdita, abbassandola dal 33% al 20%-25%. In settimana, aggiunge l'assessore, ci sara' un ulteriore incontro e il bando sara' pubblicato entro due settimane per garantire "ristori ulteriori rispetto a quelli di Regione e governo". (fonte Dire)