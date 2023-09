Alluvione, dalla banca romagnola 150mila euro alla Diocesi: aiuteranno famiglie e scuole materne

"Un concreto aiuto alla comunità". "La Bcc ravennate, forlivese e imolese" ha consegnato alla Diocesi di Forlì-Bertinoro un contributo di 150mila da destinare alle famiglie maggiormente danneggiate dall'alluvione, individuate dalla Diocesi attraverso la Caritas, ma anche per la ripartenza dei centri estivi e la sistemazione di alcune scuole materne. Il presidente de "La Bcc", Giuseppe Gambi, sottolinea come "in questo momento di particolare emergenza per le nostre zone, sia indispensabile l’aiuto fattivo e concreto della Banca del territorio".

"LA Bcc è da sempre attenta a sostenere il territorio in cui opera e, in questo difficile momento, ha deliberato un’erogazione straordinaria di 2 milioni di Euro da destinare ad iniziative specifiche volte a mitigare i danni provocati dall’alluvione", aggiunge. Il Vescovo Livio Corazza di Forlì-Bertinoro ha ringraziato "La Bcc" "per il sostegno a favore dei bisognosi e delle esigenze del territorio, soprattutto perché il contributo ha fornito un supporto a tante famiglie e ha consentito ai bambini di riprendere velocemente la normale attività scolastica e aggregativa".