Tanto affetto per Modigliana: alimenti e materiale da lavoro dal comune terremotato di Caldarola

Tanta solidarietà per Modigliana, tra i comuni più colpiti dall'emergenza maltempo, iniziata nei primi giorni di maggio. Solidarietà manifestata nei giorni scorsi dall'attrice Ambra Angiolini e sabato dal sindaco di Caldarola, Luca Giuseppetti, arrivato nel comune della vallata del Tramazzo con carico di aiuti alimentari e materiale da lavoro. "Un gesto bellissimo per ricambiare la collaborazione ricevuta dal nostro comune quando, l'ingegner Valeria Liverani, ha collaborato con Caldarola in occasione del terremoto dell'Aquila, lasciando una concreta testimonianza di impegno e professionalità che il sindaco ha voluto ricambiare", spiega il primo cittadino Jader Dardi.

"Anche il Comune di Bucine con cui Modigliana ha collaborato in occasione del Festival delle Regioni, ha promosso una raccolta fondi - prosegue Dardi -. Hanno portato il saluto di Modigliana il Presidente della Pro Loco, Roberto Amaretti ed il Presidente del Nucleo Volontari della Protezione Civile, Franco Albonetti. "Intendiamo dimostrare, per come ci è possibile, la nostra vicinanza agli amici di Modigliana e l’occasione del Festival delle Regioni ci è sembrata perfetta - spiega il sindaco Nicola Benini - Chi vorrà potrà inoltre offrire un aiuto concreto partecipando alla raccolta fondi organizzata e promossa al fine di consentire al comune romagnolo una celere ripartenza”.

Sabato mattina l'associazione Dentisti Onlus di Forlì ha portato aiuti alimentari: si tratta di una iniziativa promossa da Caterina Carile e Francesca Faggioli che con la loro attività subentreranno allo studio dentistico del dottor Borzatta. Aiuti anche da Formello con l’associazione Basta Plastica ed il Consigliere comunale, Davide Aresti, giunto a Modigliana per donare cibo per Animali. "Gesti concreti di solidarietà’ a favore della intera comunità di Modigliana a cui va il mio più sincero ringraziamento", rimarca Dardi.