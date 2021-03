Aiuti per il mondo della cultura, il Comune raddoppia i contributi: "Un sostegno concreto"

Più di 124mila euro di contributi stanziati nel 2021 alle associazioni culturali del forlivese per sostenere la loro attività annuale, a fronte dei 55mila euro erogati nel 2020. Questi, in sintesi, i numeri dell’istruttoria relativa al bando-contributi ordinari scaduto il 30 novembre scorso che il Servizio Cultura Turismo e Legalità ha concluso rispettando, come già fatto lo scorso anno, la tempistica auspicata dall’assessore Valerio Melandri.

Ad annunciarlo è lo stesso Melandri, che parla di 40 associazioni finanziate nel 2021 rispetto alle 25 del 2020. Un incremento frutto della capillare attività di comunicazione avviata in questi mesi per coinvolgere il più possibile il nostro tessuto associativo. Per l’importo del contributo complessivo, raddoppiato rispetto all'anno scorso, per la capacità di coinvolgere nuove associazioni, per la celerità con cui gli uffici hanno concluso l’istruttoria, crediamo davvero di avere dato una risposta di sostegno concreta e importante al nostro associazionismo culturale, soprattutto in un momento difficile e complicato come quello che stiamo vivendo".

"E con piacere molte di queste associazioni le incontreremo sul palco dell’Arena San Domenico quest'estate - conclude l'assessore -: numerose sono state infatti le richieste di associazioni che hanno partecipato al bando-contributi e allo stesso tempo hanno espresso la volontà di prendere parte al cartellone degli eventi dell’Arena".