Aiuti per l'Ucraina, si attiva anche "Salute e Solidarietà": "Garantiamo assistenza sanitaria e spediremo farmaci"

Anche l'associazione "Salute e Solidarietà" si attiva per il popolo ucraino, venendo inserito nel gruppo di coordinamento del Comune di Forlì. "In ambito sanitario, abbiamo già dato la nostra disponibilità ad assistere questi profughi nel nostro ambulatorio, con i nostri medici, infermieri, assistenti sociali, affiancandoci ai servizi dell’azienda sanitaria e delle amministrazioni locali - viene annunciato -. Metteremo a disposizione le nostre competenze e la grande esperienza che abbiamo maturato con la partecipazione dei nostri medici e infermieri alla campagna vaccinale anti Covid-19, per la promozione e facilitazione della vaccinazione di queste persone. Abbiamo preso contatti con una docente del Dipartimento Interpretazione e Traduzione dell’Università degli Studi di Bologna (sede di Forlì) chiedendo e ottenendo la collaborazione per sviluppare un progetto specifico, volto ad aiutare e favorire l’integrazione dei bambini e delle famiglie ucraine che arriveranno".

Per quanto concerne l'acquisto di e raccolta di farmaci di prima necessità (Antibiotici, antidolorifici, insulina, cardiologici, diuretici, antiemorragici, soluzioni reidratanti e presidi medicali) e alimenti per l’infanzia, "siamo riusciti ad ottenere un accordo con Forlifarma per acquistare direttamente a prezzi fortemente scontati e stiamo prendendo accordi con altri fornitori. Per i bambini occorrono latte in polvere formulato di tipo 1-2-3, omogenizzati di frutta, carne, pesce, formaggio e liofilizzati di carne. Per garantire l’invio di tutti i prodotti abbiamo attivato un canale diretto tramite un riferimento affidabile qui in Italia, in grado di farli arrivare prontamente in Ucraina: il reverendo Volodymyr Medvid, direttore della Caritas dell’Esarcato Apostolico Ucraino con sede a Cattolica, che ci ha anche segnalato i farmaci di cui c’è necessità in questo scenario bellico. Per l’acquisto di questi farmaci e dei prodotti per l’infanzia facciamo appello alla generosità dei nostri concittadini".

"La drammaticità del momento che viviamo provoca sgomento, incredulità, impotenza e rabbia - viene evidenziato dall'associazione -. Le notizie che arrivano e le immagini mostrate ci rendono consapevoli più che mai di come la guerra sia un male assoluto sempre e comunque. Crediamo fermamente che il Diritto alla Salute sia un bene primario, perseguibile da e per ogni essere vivente. Per questi motivi, come associazione Salute e Solidarietà abbiamo deciso di muoverci lungo due direttrici: la prima, dare assistenza sanitaria alle persone che arriveranno nel nostro territorio come profughi; la seconda, fare giungere direttamente in Ucraina farmaci selezionati e alimenti per l’infanzia".

Come donare

Chiunque voglia contribuire può farlo con una donazione a Salute e Solidarietà:

Beneficiario: Salute e Solidarietà ODV

IBAN: IT39B0854213200000000285513

Causale: “Emergenza in Ucraina”