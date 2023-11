Aiuti per la ricerca alla "Cena degli auguri" dell'associazione Morgagni Malattie Polmonari

L'Associazione Morgagni Malattie Polmonari ha celebrato la Cena degli Auguri al Grand Hotel Forlì di via del Partigiano 12/bis, riunendo tutti coloro che costantemente sostengono gli impegni dell'associazione e per celebrare il successo dei progetti passati e futuri portati avanti in collaborazione con altre realtà del Terzo Settore nel campo della sensibilizzazione e della prevenzione delle malattie polmonari. La serata è stata così un momento di condivisione e gratitudine, dove sono stati evidenziati i traguardi raggiunti nel corso dell'ultimo anno grazie al contributo prezioso di tutti coloro che hanno creduto nel lavoro dell'associazione. È stata anche un'importante opportunità di incontro e riflessione, focalizzata sull'essenziale ruolo della Ricerca Scientifica e sul sostegno ai pazienti e alle loro famiglie, presentando anche i progetti futuri dell'Associazione.

"Questa serata è un momento speciale in cui riflettiamo sull'importanza di unire le forze per affrontare le malattie rare polmonari - afferma il presidente dell'associazione, Matteo Buccioli -. L'impegno dell'Associazione Morgagni Malattie Polmonari è indissolubilmente legato alla solidarietà e alla collaborazione di tutti coloro che credono nel nostro obiettivo comune. Con il vostro sostegno, possiamo continuare a innovare, a sostenere i pazienti e a diffondere speranza per un futuro migliore". L'evento ha visto la partecipazione del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, oltre a numerose altre personalità autorevoli della vita sociale della città, testimoniando il sostegno e l'interesse della comunità locale per le iniziative dell'associazione. L'incasso della serata sarà devoluto a progetti di sostegno alla Ricerca Scientifica sulle Malattie Rare Polmonari, confermando l'impegno costante dell'associazione nella lotta contro queste patologie.