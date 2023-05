Al Campus la Reunion degli studenti di Scienze Politiche e Sociali

Venerdì il Campus di Forlì dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna riapre le sue aule agli alunni e studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze politiche e sociali (Scienze internazionali e diplomatiche, International politics and economics, Studi europei, Mass media e politica, East european and eurasian studies). Al mattino, le e i partecipanti potranno prendere parte a sette dibattiti su temi di attualità, che riguardano diversi ambiti disciplinari, dall’economia, alle relazioni internazionali e alla sociologia. Al pomeriggio, invece, spazio all'incontro tra Alumni e studenti, per favorire lo scambio di testimonianze e consigli per la carriera.

Inoltre, durante la giornata sono previsti i keynote speech di Oleksandra Matvij?uk, presidente del Center for Civil Liberties, Premio Nobel per la Pace 2022; Yaryna Grusha Possamai, responsabile editoriale di Slava Evropi; Pegah Moshir Pour, consulente e attivista per i diritti umani e digitali, vincitrice del premio Standout Woman Award e nella lista delle 100 innovatrici dell’anno per StartupItalia; Maurizio Molinari, Parlamento europeo in Italia - Capo dell’Ufficio di Milano. Ci saranno momenti di alta formazione e di riflessione, in particolare sull'aggressione russa dell'Ucraina e sulla lotta per le libertà del popolo iraniano.

La reunion è un evento organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali a Forlì e dall’Associazione Almae Matris Alumni, in collaborazione con il Campus di Forlì dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Partecipano anche le associazioni Opportunisid, Maia e Ipean. La giornata, che si concluderà alle 19, si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali di Giovanni Molari, Rettore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; Emanuele Menegatti, presidente del Campus di Forlì; Filippo Andreatta, direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali; Marco Balboni, responsabile del Dipartimento di Scienze politiche e sociali a Forlì; Paola Fabbri, delegata del Magnifico Rettore per l'orientamento in uscita e il job placement, vicepresidente dell'Associazione Almae Matris Alumni; e Giuliana Laschi, referente del Comitato organizzatore della Reunion.