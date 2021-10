Al castello di Cusercoli un'esposizione in memoria dell'architetto Roberto Pistolesi

Sabato il castello di Cusercoli ha ospitato il primo Memorial Roberto Pistolesi, dove vi è stata un’esposizione dedicata al noto architetto e socio del sodalizio forlivese scomparso improvvisamente un anno fa. All'inaugurazione nella “Sala Botte” sono intervenuti il sindaco Claudio Milandri, il presidente del Rotary Club Forlì, Pierluigi Ranieri, e il presidente del Rotary Club Forlì Tre Valli, Enrico Bertoni. Quindi è stata svelata una targa in memoria del compianto architetto

Pistolesi, che aveva seguito importanti interventi di recupero e valorizzazione di edifici storici e religiosi del nostro territorio, fra cui anche il castello di Cusercoli e la chiesa di San Bonifacio, nel 2019 aveva curato pure il progetto di consolidamento e restauro conservativo della facciata della Basilica di San Mercuriale, in piazza Saffi, realizzato con un service del Rotary Club Forlì in collaborazione con la parrocchia e la diocesi di Forlì-Bertinoro. Il Memorial si è svolto nell’ambito della quinta edizione della rassegna “Borgo in arte”, ideata dal maestro e socio rotariano Ido Erani e curata dalla Pro Loco Chiusa d’Ercole da venerdì a domenica nel borgo di Cusercoli.