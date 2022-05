Al centro commerciale "Punta di Ferro" appuntamento col dietista all'isola della salute

Venerdì e sabato il Centro Commerciale Punta Ferro ospita l’evento Isola della Salute, dove sarà possibile usufruire, all’interno del centro commerciale stesso, di una consulenza gratuita personalizzata di 30 minuti con una dietista A.D.I. (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica). Ogni cliente che si registrerà per la consulenza personalizzata con la dietista riceverà una Scheda di valutazione antropometrica utile ad ottenere indicazioni generali sul proprio stato di salute, con particolare riferimento a quelle di carattere dietetico nutrizionale sia dal punto di vista educativo che comportamentale.

All’Isola della Salute sarà inoltre possibile ricevere materiale informativo sul tema dell’alimentazione sostenibile mediante un opuscolo con 10 domande per una corretta alimentazione a basso impatto ambientale. L’impatto della pandemia ha generato nel pubblico una richiesta di maggiori informazioni relative alla salute, incluse quelle nutrizionali, per tale motivo ci siamo attivati per fornire corrette e pratiche indicazioni sullo stile di vita e sui comportamenti alimentari più rispettosi per l’ambiente. Il Tour Isola della Salute rappresenta una progettualità che Planning Events ha elaborato per il Gruppo Igd al fine di promuovere un'esperienza orientata alla valorizzazione degli spazi dei Centri Commerciali attraverso la condivisione di contenuti e informazioni qualificate afferenti un ambito primario della salute.

E’ possibile registrarsi per la consulenza con la dietista recandosi al Centro Commerciale Punta di Ferro nelle giornate di venerdì, oppure il week end 28/29 maggio presso il desk Isola della Salute. "Il Centro commerciale Punta di Ferro si conferma una realtà vicina alle esigenze del territorio, come si evince dalle numerose iniziative e dai tanti servizi a loro rivolti - afferma Fabrizio Cremonini, responsabile marketing operativo di Igd -. Un riguardo particolare, che si concretizza anche con eventi esterni al contesto commerciale".