Al centro commerciale Ravaldino la mostra "Collage d'Autore"

Una delegazione del Comitato del quartiere Resistenza, composta dal coordinatore Fabio Fabbri, dal vice coordinatore Raffaele Acri e da Annamaria Pedrelli, ha voluto portare il sostegno del quartiere alla iniziativa culturale promossa dall’artista Manuela Camprini accolta dalle gerenti dell’ottica Queen, nel centro commerciale Ravaldino.

"La scelta condivisa per veicolare il messaggio dell’artista attraverso l’esposizione in un esercizio commerciale, sublima l’efficacia della sinergia tra due realtà che condividono a necessità di far conoscere al pubblico le loro proposte ma soprattutto nel caso di specie la collaborazione del mondo femminile che diventa positiva complicità, ammantando un momento complicato per ogni forma di commercio con la forza motivazionale che le donne riescono a ritrovare nel lavoro di team", spiegano dal Comitato.

Il comitato di quartiere, viene aggiunto, "naturalmente sostiene con l’impegno e la disponibilità ad agevolare ogni attività commerciale ed iniziativa culturale raccogliendo le eventuali istanze dei gestori da rappresentare agli uffici comunali nell’ambito delle competenze concordate, così come gli aspetti promozionali con la diffusione sulla pagina social del comitato. Speriamo che in futuro il comitato possa migliorare il rapporto quotidiano con il quartiere, proprio attraverso il confronto con gli esercizi commerciali che rappresentano il termometro reale delle sensazioni e delle esigenze degli imprenditori del settore e dei residenti".