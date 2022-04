Al Centro per le famiglie un corso di primo soccorso pediatrico gratuito

Cinque incontri con medici, pediatri, assistenti sanitari, rianimatori dell'ospedale e della Sanità Pubblica di Forlì. E' ai nastri di partenza un corso di Primo Soccorso Pediatrico gratuito organizzato dal Centro famiglie della Romagna forlivese. Il corso fornirà alcune indicazioni di primo soccorso per affrontare con tranquillità e sicurezza le emergenze legate alla quotidianità: piccole ferite, febbre improvvisa, traumi, scottature che spesso vedono protagonisti i bambini, imparando che cosa fare e, soprattutto, che cosa non fare. Saranno cinque gli appuntamenti (iscrizione unica per tutte le date). E' previsto, inoltre, un incontro in cui condividere pensieri, parole e suggerimenti per alleviare la preoccupazione dei genitori e dei bambini “ammalati” (iscrizione singola). Gli incontri si terranno al Centro per le Famiglie (viale Domenico Bolognesi, 23) giovedì 21 e mercoledì 27 aprile, giovedì 5, mercoledì 11 e martedì 24 maggio,dalle 20.30 alle 22.30, e lunedì 30 maggio alle 16.30. E' possibile iscriversi al link https://icos.comune.forli.fc.it/.