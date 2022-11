Al centro sociale "Primavera" con l'esperto si parla di covid e disturbi all'apparato respiratorio

Al Centro Sociale “Primavera” mercoledì 23 Novembre 2022 alle ore 15 il Dottor Piero Sabbatani, Medico Specialista in Pneumologia terrà una conferenza sull’argomento “Covid in Pneumologia". La Pneumologia è una branca della Medicina che studia le malattie dell’Apparato Respiratorio. Le vie respiratorie ed i polmoni possono essere bersaglio di malattie, provenienti da batteri, virus e sostanze tossiche, che possono penetrare nel nostro organismo con facilità con l’aria che respiriamo. Il Dr. Sabatani, professionista di elevata competenza, lunga esperienza e professionalità, illustrerà gli aspetti relativi alle malattie pneumologiche, ai trattamenti ed alla prevenzione soprattutto in relazione al Coronavirus19 che ha interessato ed interessa in maniera sostanziale gli organi preposti al respiro. La pandemia da Covid19 ha comportato non solo gravi disturbi all’apparato respiratorio soprattutto nelle persone anziane e più fragili ma ha anche influenzato in modo profondo la socialità delle persone che a causa del lungo isolamento vissuto hanno introiettato timori e paure persistenti. Il Dr. Sabatani , darà utili consigli da adottare in continuità e nella quotidianità, per preservare la nostra salute. Ingresso libero. La cittadinanza è invitata.

Il Centro sociale “Primavera” è una delle strutture comunali per anziani più importanti della città è gestito esclusivamente da volontari e lo scopo principale delle molteplici attività organizzate è quello di favorire una invecchiamento attivo e incrementare la socializzazione evitando l’isolamento e la solitudine. Oltre ai tradizionali intrattenimenti ludici e sociali (gioco delle carte, tombola, ballo, gite sociali, pranzi sociali, orti)altre iniziative sono volte a conservare l’elasticità cognitiva e motoria con corsi di ginnastica dolce, di lingua inglese, gruppo di lettura e Biblioteca.E’ disponibile il servizio bar, infermeria, podologo. La collaborazione col Quartiere e con le scuole del territorio spazia nelle diverse iniziative culturali e sociali (mostre a tema, feste di quartiere, concorso letterario e fotografico, concerti del Coro anziani “Primavera” ecc..)per mantenere viva la comunità e rafforzare il senso di identità e appartenenza.