Al Centro Sociale "Primavera" un corso di disegno e pittura: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di disegno e pittura con sede al Centro Sociale “Primavera” di via Angeloni, 56, Il corso (che sarà realizzato con un minimo di cinque partecipanti) sarà articolato in dodici incontri, ogni martedì, dalle 15 alle 17, a partire dal 2 ottobre. Docente sarà la professoressa di Educazione Artistica, Romana Piazza. Si partirà dalle materie basiche: disegno, pittura dal vero e non (paesaggi e natura morta) fino alla sperimentazione di una tecnica pittorica, i partecipanti potranno allenare la loro mente attraverso la fantasia e la loro creatività.

"Disegnare e colorare sono attività di alto coinvolgimento emozionale che contrastano stress, tensioni emotive e preoccupazioni, favorendo rilassamento e il buonumore in un clima di piacevole socialità - spiega Adele Piazza, coordinatrice del Comitato di quartiere Ca'Ossi -. Dando libero spazio alla fantasia ed alla curiosità è comprovato il contrastare del declino fisico e delle capacità cognitive. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Adele Piazza al mumero 3488851484 o Paola 3334274190.

Il Centro sociale "Primavera", affiliato Ancescao, è il Centro sociale più grande e moderno della città di Forlì, conta oltre 840 soci ed offre servizi e attività che contrastano la solitudine degli anziani e favoriscono la socializzazione ed un invecchiamento attiv - ricorda Piazza -. Dal ballo alla ginnastica dolce, dai corsi (inglese, pc, disegno ed altro) al gruppo corale, dalle gite sociali alle iniziative culturali (mostre e film), Pranzi sociali e giochi (carte e bocce), conferenze sanitarie, servizio gratuito di consulenza medica fisiatrica e proctologica, feste e sagre e intrattenimenti in occasione del Natale, della befana e carnevale. Collabora col quartiere Ca’Ossi e con tutte le scuole del quartiere e con altri organismi di volontariato, gestisce le aree ortive per gli anziani e, in collaborazione con gli altri Centri sociali cittadini, gestisce l’Ufficio vacanze anziani del Comune. Il Centro è climatizzato, aperto tutti i giorni compreso i festivi, dispone di una Infermeria e di una podologa e di un grande e ben tenuto giardino.La tessera sociale è di 10 euro all’anno.